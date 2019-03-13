С воинскими почестями. Прах Владимира Этуша захоронили на Новодевичьем кладбище

Артист был участником Великой Отечественной войны, он был награждён многими орденами и медалями.

Прах народного артиста СССР Владимира Этуша был захоронен сегодня на Новодевичьем кладбище Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Театра имени Вахтангова Антона Прохорова.

Как напомнил Прохоров, Этуш был участником Великой Отечественной войны, он был награждён многими орденами и медалями, которые сегодня на церемонии вынесла рота почётного караула.

Похороны прошли в присутствии родственников артиста и актёров Театра имени Вахтангова.

Напомним, тело Этуша кремировали накануне на Троекуровском кладбище столицы.

Народный артист СССР скончался 9 марта на 97-м году жизни. Дочь Владимира Этуша Раиса рассказала, что причиной его смерти могли стать проблемы с сердцем.