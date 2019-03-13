Акции "Ювентуса" выросли на 23% после победы в матче Лиги чемпионов

На открытии торгов в Милане акции футбольного клуба достигли отметки в 1,59 евро.

Капитализация итальянского футбольного клуба "Ювентус" сильно выросла после победы команды в матче Лиги чемпионов. Накануне команда переиграла ФК "Атлетико" и вышла в четвертьфинал турнира. Об этом сообщает РБК.

На открытии торгов в Милане акции ФК "Ювентус" выросли в цене на 23% — они достигают отметки в 1,59 евро. Со временем произошла коррекция — стоимость бумаг снизилась до 1,42 евро (это на 16% выше уровня закрытия во вторник).

Повод для роста акций — выход команды в четвертьфинал. Накануне команда обыграла "Атлетико" — все три мяча в игре забил Криштиану Роналду.