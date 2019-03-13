Гройсман заявил, что украинцев "должно быть больше"

Как заявил глава украинского правительства, Киев намерен принять ряд проектов по повышению рождаемости в стране.

Украина должна вести системную политику по повышению рождаемости в стране, поддержке материнства и семей — украинцев должно быть больше. Такие заявления сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. По его словам, проекты по увеличению численности населения Незалежной будут приоритетными.

— Украинцев должно быть больше. И для этого мы должны создавать как новые стандарты качества жизни украинцев, где есть хорошее образование, хорошая экономика, хорошее здравоохранение, надлежащий уровень безопасности внутри страны, так и механизмы социальной поддержки, — заявил Гройсман в ходе заседания правительства.

В то же время украинский премьер отметил, что, несмотря на то что Киев уже сейчас начинает работать в этом направлении, результаты демографических программ будут видны лишь в дальнесрочной перспективе.

Согласно данным украинского Госстата, на 1 января 2019 года на Украине проживало около 42,1 миллиона человек (данные не учитывали территорию Крыма. — Прим. ред.). Хотя, согласно последней официальной переписи населения, проводившейся в 2001 году, тогда численность украинцев составляла около 48,5 миллиона человек.

Как сообщал Лайф, ранее кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила, что за 2018 год страну покинуло около миллиона украинцев, а ещё три миллиона готовы выехать в любой момент. По её мнению, такой уровень миграции населения создаёт угрозу национальной безопасности государства.