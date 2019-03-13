В Верховную раду Украины внесён законопроект, дискриминирующий русский язык

Украинский кабмин рекомендовал Верховной раде утвердить три модели изучения языков нацменьшинств, где русскому отведена наиболее незначительная роль. Законопроект был одобрен сегодня на заседании правительства Украины.

После множества консультаций и переговоров в законопроекте о полном общем среднем образовании мы предлагаем три модели министр образования и науки Украины Лилия Гриневич

Согласно проекту, первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не имеющих собственного государства и не живущих в среде родного языка. К таким относятся караимы, проживающие в Западной Украине. Для них разрешат преподавание на родном языке всех предметов с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс при изучении украинского.

Вторая модель предусматривается для общин, язык которых относится к языкам Евросоюза. Эта модель предполагает обучение на языке нацменьшинства с изучением украинского языка с первого по четвёртый класс. С пятого класса предполагается переход на преподавание на украинском. Для старшей школы предусмотрено минимум 60% объёма обучения на украинском.

Третья модель касается применения русского языка. Согласно документу, нацменьшинства, принадлежащие к одной с украинским языковой семье, смогут обучаться на родном языке в начальной школе, параллельно изучая украинский. С пятого класса минимум 80% учебного времени преподавание будет вестись на госязыке.

Как сообщал Лайф, в ноябре прошлого года Тернопольская область присоединилась к числу украинских регионов, где теперь запрещено публичное использование "русскоязычного культурного продукта".