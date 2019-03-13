Американец нашёл на кассете улики против рэпера-педофила Ар Келли

Ранее популярного американского артиста обвиняли в насилии. Предположительное преступление было совершено больше 10 лет назад.

Американец нашёл у себя дома видеокассету. На ней, по словам мужчины, запечатлено сексуальное преступление популярного рэпера Ар Келли в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает Daily Beast.

Житель штата Пенсильвания Гэри Дэннис рассказал, что он перебирал у себя дома старую коллекцию кассет, когда обнаружил плёнку, подписанную "Ар Келли". На кадрах он увидел не запись концерта артиста — на плёнке рэпер совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних афроамериканок.

Прокуратура пока не комментирует ситуацию. Адвокат артиста заявил, что его клиент отрицает существование подобных плёнок.