В Раде посоветовали Саакашвили купить билет в "страну дураков", а не на Украину

Как Михаил Саакашвили планирует попасть на территорию Незалежной непонятно, поскольку украинские пограничники пускать его не намерены, да и въезд ему запрещён до 2021 года.

Заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко посоветовал бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили купить билет в "страну дураков". Об этом сообщается на странице депутата в "Фейсбуке".

— Первого апреля Саакашвили не на Украину, а в страну дураков пусть купит билет. Хотя, по слухам, он там один из отцов-основателей. А на Украину не надо, спасибо, — написал Гончаренко.

Напомним, что Саакашвили ранее заявил, что намерен прилететь на Украину 1 апреля. В качестве доказательства он предоставил авиабилет на телефоне. По его словам, состояться это должно сразу после того, как украинский лидер Пётр Порошенко покинет пост главы государства, проиграв на выборах президента.

Каким образом экс-губернатор Одесской области планирует вернуться на территорию Незалежной неизвестно, так как Госпогранслужба пускать его не намерена, а вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко и вовсе заявила, что как только Саакашвили появится на Украине, страну ожидают беспорядки, хаос и агрессия.

Между тем, добавим, что осенью 2017 года Саакашвили был выслан в Польшу, с территории которой он незаконно попал на территорию украинского государства, прорвав кордоны пограничников. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.