Волгоградского депутата выгнали из "Единой России" после слов о тунеядцах

Фракция "Единая Россия" единогласно решила исключить депутата Гасана Набиева из партии после его скандального заявления о том, что маленькие пенсии получают тунеядцы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу волгоградского регионального отделения партии.

За исключение Набиева проголосовали все члены партии, кроме него, отмечает агентство.

Как ранее писал Лайф, на заседании местного парламента 64-летний Гасан Набиев заявил, что пенсию меньше 8 тысяч рублей в России получают "тунеядцы и алкаши". Стоит отметить, что в его справке о доходах за 2017-й значится 14 миллионов рублей.