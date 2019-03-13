"Собираюсь подкупать украинцев". Порошенко рассказал о планах на ближайшие годы

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"Собираюсь подкупать украинцев". Порошенко рассказал о планах на ближайшие годы

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Пётр Порошенко. Фото: ©  РИА "Новости"

Президент Украины Пётр Порошенко в ближайшие пять лет намерен "подкупать" жителей страны ростом пенсий и зарплат. Об этом он рассказал во время выступления на совете регионального развития в Черниговской области.

Его очень удивил тот факт, что в Верховной раде намерены отменить недавнее повышение пенсий в стране, так как депутаты связывают это с подкупом.

Я хочу признать, что собираюсь подкупать украинцев все следующие пять лет, — заявил Порошенко.

Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Порошенко и его команду в подкупе избирателей.

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