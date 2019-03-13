Долгожданная оттепель придёт в Москву уже в эти выходные

Синоптики пообещали россиянам тёплую погоду на выходные, но посоветовали не ждать настоящую весну до середины апреля.

В среду, 13 марта, в Москве ожидаются сильный гололёд, небольшая облачность и снег, сообщили НСН со ссылкой на главного специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца. Но, по словам эксперта, такая погода вполне характерна для ранней весны, ведь по всем метеорологическим показателям март в России — месяц зимний.

До четверга в столице сохранятся переменная облачность, небольшие осадки в виде снега, а также минусовая температура. Днём в Москве ожидается около нуля, ночью — от –5 до –10 °С.

Однако, по мнению синоптика, ситуация в регионе заметно изменится к ближайшим выходным: дневная температура повысится до +3... +6 °С, а ночью сохранятся заморозки.

В начале следующей недели Центральный регион России полностью окажется во власти тёплого циклона. Погода будет солнечная, сухая, днём столбик ртутного термометра поднимется до +10 °С, в Черноземье — до +12 °С, а на юге России — до +15... +23 °С.

Также метеорологи заметили, что тёплый циклон будет главенствовать недолго. На смену ему придёт более холодный — атлантический. Из-за этого "наступления весны пока не видно", считают синоптики.

По прогнозам, настоящую весну россиянам можно ждать не раньше середины апреля. К концу марта — началу апреля должен окончательно сойти снег, после чего среднесуточная температура наконец-то будет составлять +15 °С.