Финалисты конкурса "Лидеры России" высадили в Сочи 300 деревьев

Организаторам было важно, чтобы участники работали в командах и показали пример школьникам.

Школьники из Сочи и финалисты управленческого конкурса "Лидеры России" высадили 300 деревьев на акции "Аллея лидеров". Акция состоялась в первый день финала конкурса, который начался в Сочи.

Есть три причины, почему мы выбрали этот формат акции. Во-первых, мы понимаем, что акция по высадке деревьев и кустов нужна городу Сочи Глава АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров

— Во-вторых, высадка деревьев является командной работой, а организаторам было важно, чтобы финалисты работали в командах и показали пример школьникам, — отметил руководитель конкурса.

И третье, почему был выбран такой формат, — потому что это надолго. Деревья будут расти и радовать нас много десятилетий Глава АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров

Организаторы уточнили, что в акции участвуют 300 финалистов и 300 школьников, которые высаживают 300 деревьев, разбившись на пары. Часть участников получили наклейки с именами известных писателей, а часть — с названиями их произведений. Они должны были найти пару и вместе сажать деревья.