"Съесть Джигурду". Дацик хочет сыграть людоеда в "Брате-3"

Барецкий также поведал, что при этом Никита Джигурда хочет сняться в роли киллера.

Шоумен Стас Барецкий рассказал в ходе пресс-конференции, какие роли достанутся артистам в его фильме "Брат-3", который он планирует снять.

— Вячеслав Дацик сыграет монаха-проповедника. Он настоял на том, чтобы играть людоеда. Он сказал: "Я буду есть людей". Конкретно он хочет съесть Джигурду. Джигурда будет играть киллера. Я не знаю, почему у них, у двух великих шоуменов, возникло такое желание съесть друг друга, но Дацик настоял на этом, — заявил Барецкий.

Напомним, планы шоумена Стаса Барецкого снять продолжение культового фильма вызвали фейспалм у министра культуры Владимира Мединского, а кинорежиссёр Сергей Сельянов назвал эту идею "инициативой придурка".