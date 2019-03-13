В Брюсселе сгорел отель, есть пострадавшие

В фешенебельном отеле Sofitel в Брюсселе в ночь на 13 марта произошёл пожар, в результате которого пострадало 11 человек. Об этом сообщили в прокуратуре города.
Среди пострадавших — 49-летняя женщина, которую доставили в отделение интенсивной терапии городского госпиталя, специализирующегося на лечении ожогов.
Сообщается, что очаг возгорания находился на первом этаже здания в кухонном блоке. Всего из-за ЧП было эвакуировано 179 человек. Эксперты уже пытаются установить, был ли у пожара криминальный характер.
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