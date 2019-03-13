Опубликованы характеристики и логотип нового складного смартфона Motorola Razr

Согласно утечке, новая версия популярного складного гаджета будет среднеуровневым смартфоном.

Компания Motorola достаточно долго намекает на то, что мы в скором времени увидим смартфон-раскладушку Motorola Razr. Теперь есть ещё одно подтверждение этому. В Сети появился логотип нового смартфона и первая информация о спецификациях новинки. Об этом сообщает Slashleaks.

Новинка будет среднеуровневым смартфоном. Разработчики выбрали процессор Qualcomm Snapdragon 710. Основной экран получит диагональ 6,2 дюйма в разложенном виде с разрешением 2142 на 876 пикселей. Вспомогательный экран, который будет использоваться в сложенном виде, получил разрешение 800 на 600 пикселей.

Новинка получит 4 или 6 гигабайт оперативной памяти, 64 или 128 гигабайт — постоянной. Стоимость и дата выхода устройства пока не уточняются.