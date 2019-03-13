СМИ: В "Союзе-ФГ" нашли неисправный украинский прибор

Испытания ракеты пришлось отложить из-за проблем, возникших во время предстартовой проверки.

В ракете-носителе "Союз-ФГ" обнаружили неисправный прибор системы управления, который был произведён на Украине. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Он отметил, что прибор был разработан на харьковском ГНПП "Коммунар". Испытания ракеты пришлось отложить из-за проблем, возникших во время предстартовой проверки.

Несмотря на это, запуск "Союза-ФГ", который запланирован на 14 марта, переносить не намерены.

Ранее американский астронавт Ник Хейг вместе с другими членами экипажа и дублёрами осмотрел на Байконуре ракету "Союз-ФГ" и восхитился, увидев подготовку к запуску.