В Сочи завершился Социальный день финала конкурса "Лидеры России"

В рамках финальных испытаний конкурсанты провели уроки жизни для местных школьников.

В Сочи стартовал заключительный этап второго конкурса "Лидеры России". Одним из первых финальных испытаний для 300 участников стал Социальный день, в рамках которого будущие управленцы пришли в 22 местные школы, чтобы провести для учащихся старших классов открытые уроки. Темами занятий стали лидерство, самые важные уроки для руководителя и личные истории поиска собственного пути в жизни.

Согласно условиям конкурса, финалисты должны подготовить для урока как лекционную, так и интерактивную части. Если с лекциями всё более-менее было понятно, то организация практической части требовала неординарного подхода. Например, в одной из школ финалисты с помощью разных групповых заданий решили сформировать из одноклассников сплочённую команду. Учащиеся были поделены на три команды, каждая из которых получила пачку бумаги и скотч. Их задачей стало построение наиболее высокой башни.

— Мы выбрали активный формат урока потому, что лидерство — это то, что проявляется на практике, а не только в теории. Это то, чему надо обучать молодое поколение. И на уроке я увидел, что лидеры в классе — все, ни одного не лидера среди них не было. Тот драйв, та энергия, с которой они строили башни в рамках задания, дорогого стоят. Каждый был лидером, и те три башни, которые в результате получились, — результат командного лидерства, — рассказал руководитель проекта по подбору персонала управляющей компании ОЭЗ "Алабуга" Игнат Петухов.

— Мы ожидали, что пообщаемся с очень умными и коммуникабельными людьми, и мы это получили. А ещё мы получили мотивацию, которая нам нужна перед выпуском, и мы готовы действовать, работать, чтобы создавать своё будущее. Уровень лидеров впечатлил: это умные люди — и, наверное, специалисты в своих сферах. С ними интересно вести диалог, и они могут заинтересовать, — поделился впечатлениями от урока Владимир Бледных, ученик 11-го "А" класса школы №25.

После завершения уроков школьники прошли анонимное анкетирование, они оценили проведённые занятия. На основе этих оценок жюри конкурса расставит баллы финалистам. Впереди у участников ещё несколько дней испытаний, заключительная часть которых и награждение победителей состоятся 17 марта.

Отметим, второй конкурс управленцев "Лидеры России" начался 10 октября 2018 года и впервые обрёл статус международного. В нём приняло участие более 227 тысяч человек из 68 стран.