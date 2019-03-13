Статуи и скульптуры. В Сирии обнаружили артефакты, похищенные террористами

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Статуи и скульптуры. В Сирии обнаружили артефакты, похищенные террористами

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Фото: © Pixabay/SofiLayla

Среди артефактов значатся части древних статуй, а также скульптуры, украшенные орнаментами и рисунками животных.

Спецслужбы Сирии нашли в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, тайник с археологическими артефактами, которые похитили террористы. Об этом сообщает арабский телеканал Al Ekhbariya.

Отмечается, что тайник с предметами искусства был обнаружен в одном из тоннелей населённого пункта Замалька. По предварительным данным, артефакты были оставлены террористами в тот момент, когда они в спешке отступали из Гуты.

В числе находок сирийских спецслужб — фрагменты древних статуй, а также скульптуры, украшенные орнаментами и рисунками животных. Ценные артефакты боевики, предположительно, планировали переправить контрабандой и продать на чёрном рынке.

Ранее Лайф писал о другой археологической находке. В Египте нашли артефакты фараона Тутанхамона, которые почти полвека считались утерянными.

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