Названы сроки реставрации фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ

Фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ будут отреставрированы до конца апреля. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе инспекции, подчеркнув, перед специалистами стоит по-настоящему сложная задача.

— Нам пришлось заменить 3 км водоводов и около 50 км различных электрических линий. Это огромный объём, — отметил мэр, указав также на то, что кроме "подземной" составляющей есть и работа во восстановлению исторического облика фонтанов.

Например, над шестнадцатью золотыми девушками, символизирующими республики СССР на "Дружбе народов", работала команда из 25 реставраторов. Полное обновление скульптур заняло четыре месяца. Не меньше усилий затрачивается и на "Каменный цветок".

Всего с 2011 года власти Москвы отреставрировали почти 1,25 тысячи архитектурных памятников, часть из которых расположена на ВДНХ.