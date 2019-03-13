Синоптики рассказали, когда в Москве растает выпавший за минувшие сутки снег

Снег, выпавший минувшей ночью в Москве, растает к воскресенью. Об этом сообщает информационный портал "Метеоновости".

Синоптики напомнили, что вечером 12 марта в столице прошёл сильный снегопад. Однако осадки были кратковременными и к девяти часам вечера уже прекратились. За это время выпало порядка 1 см снега, который не растаял, так как температура была отрицательной. Ночью снег возобновился из-за атмосферного фронта. Из-за этого дополнительный прирост снежного покрова составил 1–2 мм.

Однако, по заверениям синоптиков, жителей Москвы не должна пугать суровая погода, ведь в столице уже в эти выходные ожидается оттепель. Окончательно снег исчезнет в столице только в середине апреля.