Синоптики рассказали, когда в Москве растает выпавший за минувшие сутки снег

Читайте также

Синоптики рассказали, когда в Москве растает выпавший за минувшие сутки снег

13

Снег, выпавший минувшей ночью в Москве, растает к воскресенью. Об этом сообщает информационный портал "Метеоновости".

Синоптики напомнили, что вечером 12 марта в столице прошёл сильный снегопад. Однако осадки были кратковременными и к девяти часам вечера уже прекратились. За это время выпало порядка 1 см снега, который не растаял, так как температура была отрицательной. Ночью снег возобновился из-за атмосферного фронта. Из-за этого дополнительный прирост снежного покрова составил 1–2 мм.

Однако, по заверениям синоптиков, жителей Москвы не должна пугать суровая погода, ведь в столице уже в эти выходные ожидается оттепель. Окончательно снег исчезнет в столице только в середине апреля.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×