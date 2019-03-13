"Кто она такая?" Барецкий прокомментировал Лайфу недовольство вдовы Бодрова

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"Кто она такая?" Барецкий прокомментировал Лайфу недовольство вдовы Бодрова

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Шоумен утверждает, что ещё при жизни покойный режиссёр Алексей Балабанов говорил ему о планах снять "Брат-3".

Шоумен Стас Барецкий прокомментировал Лайфу слова вдовы Сергея Бодрова-младшего Светланы Бодровой, которая заявила, что съёмки фильма "Брат-3" — "бред из Интернета".

Кто такая вдова Бодрова?! Кто она вообще такая?! Какое отношение она имеет к погибшему Сергею Бодрову?! Светлая ему память. Какое отношение эта женщина имеет к этому человеку?! — сказал он.

Журналист Лайфа объяснила Барецкому, что Светлана Бодрова — жена Сергея Бодрова, актёра, который сыграл главную роль в фильмах "Брат" и "Брат-2", и что она ничего не хочет знать о съёмках третьей части фильма.

Что я взял в этом фильме? Слово "брат". На это слово кто-то брал патент?— сказал шоумен.

Он утверждает, что ещё при жизни покойный режиссёр Алексей Балабанов говорил ему о планах снять "Брат-3".

Напомним, что Барецкий планирует принять участие в съёмках картины "Брат-3". Он заявил, что главную роль в фильме сыграет Кирилл Руки-Базуки Терёшин. Мегазвезда "синтолового шоу-бизнеса" ранее в беседе с Лайфом подтвердил эту информацию и заявил, что он "за любой пиар, именно чёрный, кроме гейства". Сегодня же на пресс-конференции шоумен заявил, что кинолента выйдет в двух версиях: одна — жестокая с убийствами, другая — с элементами порнографии. В этой связи Терёшин, который должен был играть главную роль в киноленте, сбежал с пресс-конференции и отказался сниматься в фильме. В беседе с Лайфом он объяснил, почему принял такое решение.

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