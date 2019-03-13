Экология превыше всего. Джеймс Бонд в новом фильме будет водить электромобиль

Премьера новой кинокартины о популярном специальном агенте запланирована на 2020 год.

Секретный агент Джеймс Бонд в новом фильме будет ездить на электромобиле Aston Martin. Об этом сообщает издание The Guardian.

Всего в мире существует 155 электрических автомобилей Aston Martin Rapide E. Стоимость авто — 250 тысяч фунтов (порядка 21,5 миллиона рублей). Именно эта модель появится в 25-м фильме о Джеймсе Бонде (рабочее название картины — Shatterhand).

Идея использовать электрокар принадлежит режиссёру Кэри Фукунаге. Продюсерам и Дэниелу Крейгу (исполнитель главной роли) пришлось просто смириться с ней. Продюсеры переживают, что Бонда могут счесть слишком политкорректным.

Премьера будущего фильма запланирована на 2020 год.