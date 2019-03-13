В Дагестане учитель избил школьника линейкой прямо на уроке

В отношении педагога проводится служебная проверка с привлечением сотрудников полиции.

В селе Кванада Республики Дагестан учитель избил на уроке школьника. При этом рукоприкладство сопровождалось громкими криками, в том числе и не без нецензурной брани. Видео инцидента в своём инстаграме опубликовал паблик "Голос Дагестана".

На кадрах видно, как учитель, который ходит по классу в куртке и шапке, вооружившись линейкой, бьёт своего воспитанника. При этом остальные дети ведут себя спокойно, а пострадавший плачет.

Отмечается, что "героем" ролика стал сын директора школы.

В Министерстве образования республики заявили, что в отношении педагога проводится служебная проверка с привлечением сотрудников полиции.