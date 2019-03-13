Опубликован русскоязычный трейлер скандального фильма о Майкле Джексоне

В киноленте короля поп-музыки обвиняют в том, что он изнасиловал двоих несовершеннолетних мальчиков.

На YouTube-канале AMEDIATEKA появился русскоязычный трейлер фильма "Покидая Неверленд". Это скандальная лента, которая рассказывает о жизни Майкла Джексона.

В фильме поп-короля обвиняют в изнасиловании двоих несовершеннолетних мальчиков. Герои ленты — двое взрослых мужчин, которые, по их словам, подверглись насилию со стороны певца ещё в детском возрасте. Также из фильма станут известны подробности из детства певца и его артистического становления.

Премьера фильма на сервисе AMEDIATEKA состоится 18 марта. Фильм будет доступен на русском языке.