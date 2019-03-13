Двое подростков устроили стрельбу в школе в Бразилии, есть погибшие

Читайте также

Двое подростков устроили стрельбу в школе в Бразилии, есть погибшие

14

В результате стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу погибло шесть человек, пять из которых — дети. Об этом сообщает телеканал Globo.

Известно, что преступниками были двое подростков, которые ворвались в здание школы в капюшонах. Они открыли огонь по ученикам и сотрудникам школы.

Территория учебного заведения оцеплена, на месте работают спасатели и полицейские.

Ещё одно ЧП со школами произошло сегодня в Нигерии. Там обрушилось трёхэтажное здание школы в городе Лагосе. По сообщениям местных СМИ, под завалами может находиться более 100 человек.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×