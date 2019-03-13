Двое подростков устроили стрельбу в школе в Бразилии, есть погибшие

В результате стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу погибло шесть человек, пять из которых — дети. Об этом сообщает телеканал Globo.

School shooting on the outskirts of Brazil's São Paulo. @JornalOGlobo images show dozens of people outside of the Prof. Raul Brasil school. #Suzano pic.twitter.com/08vef7DYIb — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) 13 марта 2019 г.

Известно, что преступниками были двое подростков, которые ворвались в здание школы в капюшонах. Они открыли огонь по ученикам и сотрудникам школы.

Территория учебного заведения оцеплена, на месте работают спасатели и полицейские.

Ещё одно ЧП со школами произошло сегодня в Нигерии. Там обрушилось трёхэтажное здание школы в городе Лагосе. По сообщениям местных СМИ, под завалами может находиться более 100 человек.