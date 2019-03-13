СМИ: ТЭС в Крыму запустят 18 марта

Первые очереди ТЭС в Симферополе и Севастополе были введены в эксплуатацию 25 января этого года.

Официальная церемония запуска Балаклавской и Таврической тепловой электростанций в Крыму планируется на 18 марта — в пятилетнюю годовщину воссоединения полуострова с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Мероприятие планируется, однако точного подтверждения пока нет собеседник агентства, знакомый с ситуацией.

Другой источник сообщил агентству, что есть "высокая вероятность", что мероприятие пройдёт 18 марта. В свою очередь, в "Ростехе" не прокомментировали эти данные.

Первые очереди ТЭС в Симферополе и Севастополе — энергоблоки и инфраструктуру — ввели в эксплуатацию 25 января этого года.

На Таврической ТЭС в Симферополе окончены комплексные и аттестационные испытания, энергоблок готов к вводу в работу. Ранее опробование прошёл второй энергоблок ТЭС в Севастополе, подтвердив стабильные рабочие параметры. Общая мощность блоков в Симферополе после ввода второй очереди составит 480 МВт, в Севастополе — 500 МВт.