Курс евро обновил минимум 2019 года

Как объясняют экономисты, российская валюта набирает в весе на фоне дорожающей нефти.

Курс евро достиг нового минимума с 2019 года и закрепился на уровне ниже 74 рублей. По данным торгов, способствовал этому рост стоимости нефти марки Brent на 0,7% — до 67,15 доллара за баррель.

Отметим, курс доллара на данный момент снизился примерно на 20 копеек —до уровня 65,41 рубля. За один евро сейчас в среднем дают 73,92 рубля.

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