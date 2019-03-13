Искать работу стало легче. Google запустила поиск по вакансиям в России

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Искать работу стало легче. Google запустила поиск по вакансиям в России

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Фото: © Скриншот с сайта

При запросе "работа рядом" поисковая система покажет блок подходящих вакансий с сайтов по подбору персонала.

Компания Google теперь выделяет вакансии среди результатов поиска в российской версии поисковика. Об этом сообщает vc.ru, ссылаясь на представителей компании.

Отмечается, что блок с вакансиями собирается из данных с HeadHunter, Superjob, GorodRabot и других сайтов. У пользователей есть возможность сохранять вакансии, которые им понравятся, а также подключать оповещения о новых предложениях работы.

Напомним, впервые эта опция появилась в США в 2017 году. Для сайтов, которые занимаются публикацией вакансий, компания Google выпустила специальную инструкцию по разметке — это позволит загружать свои данные в поисковую систему.

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