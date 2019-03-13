Барецкий пригрозил Волочковой судом за отказ сниматься в "Брате-3"

По словам режиссёра, балерина подписала контракт на съёмки и получила предоплату в размере 200 тысяч рублей.

Режиссёр и продюсер Стас Барецкий сообщил, что готов судиться с Анастасией Волочковой, если балерина не будет принимать участие в создании фильма "Брат-3".

Шоумен заявил, что Волочкова уже подписала с ним контракт на участие в съёмках и получила аванс — денежный перевод в размере 200 тысяч рублей. В качестве подтверждения своим словам Барецкий готов представить чеки и договор. Также он заявил, что если потребуется, то он обратится в суд.

По словам режиссёра, балерина сначала согласилась сниматься в его фильме, лично требовала, чтобы она в роли владелицы борделя "выглядела красиво". Однако потом Волочкова передумала и заявила СМИ, что в киноленте "Брат-3" сниматься не собирается. Барецкий признался, что не знает, как к этому относиться и что он "должен делать", ведь двести тысяч рублей — первоначальный взнос — он уже перевёл. Договор с балериной, по признанию Барецкого, был подписан на миллион рублей, но этих денег ему "не жалко".

Ранее Лайф писал, что Волочкова опровергла слухи о съёмках в фильме "Брат-3". По словам российской балерины, она предпочитает не связываться с "сомнительными компаниями".