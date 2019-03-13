Готов на 34%. "Газпром" рассказал о ходе строительства "Северного потока — 2"

За прошедшую неделю трубы стали длиннее на 12 километров. Коммуникации прокладывают по дну Балтийского моря.

На сегодняшний день в рамках строительства газпровода "Северный поток -2" по дну Балтийского моря уложено около 830 километров труб. Об этом информирует в среду компания "Газпром". Такие объемы соответствуют порядка 34% от общей протяженности газопровода.

Отметим, что 7 марта "Газпром" отчитался о готовности трети газопровода: тогда было уложено 818 километров труб.

"Северный поток — 2" будет состоять из двух ниток, которые протянутся от побережья России до Германии и будут транспортировать 55 миллиардов кубометров топлива ежегодно.

Ранее Европарламент официально призвал остановить проект "Северный поток — 2".