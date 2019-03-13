Готов на 34%. "Газпром" рассказал о ходе строительства "Северного потока — 2"

На сегодняшний день в рамках строительства газпровода "Северный поток -2" по дну Балтийского моря уложено около 830 километров труб. Об этом информирует в среду компания "Газпром". Такие объемы соответствуют порядка 34% от общей протяженности газопровода.
Отметим, что 7 марта "Газпром" отчитался о готовности трети газопровода: тогда было уложено 818 километров труб.
"Северный поток — 2" будет состоять из двух ниток, которые протянутся от побережья России до Германии и будут транспортировать 55 миллиардов кубометров топлива ежегодно.
Ранее Европарламент официально призвал остановить проект "Северный поток — 2".
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