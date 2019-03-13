Эксперт: Санкции США не отразятся на клиентах "Еврофинанс Моснарбанка"

Президент Ассоциации региональных банков России считает, что отказ платёжных систем Visa и MasterCard обслуживать карты этого игрока не носит фатального характера.

Завкафедрой на факультете финансов и банковского дела РАНХиГС Александр Хандруев оценил влияние санкций американского Минфина по отношению к российскому "Еврофинанс Моснарбанку". По словам эксперта, сейчас в ситуацию вмешался Центробанк, а потому непрерывная деятельность организации будет обеспечена даже на фоне отказа систем Visa и MasterCard обслуживать карты этого банка.

— И Visa, и MasterCard — они вне системы. Если они хотят зарабатывать деньги, то зачем им делать шаги, которые приведут к уменьшению их клиентской базы, — рассуждает Хандруев. — Они только обслуживают процесс карточного бизнеса, поэтому, если у них есть коммерческий интерес, они стараются в политику не лезть.

Тем не менее эксперт припомнил скандал 2014 года, когда многие финансовые операции по ряду банков и даже конкретных физических лиц были приостановлены с подачи Запада. Но и тогда никакого коллапса не случилось, утверждает эксперт. Это привело лишь к тому, что российская сторона "ускорила работу над системой "Мир".

— А сейчас с их стороны никаких диких угроз нет, поэтому владельцы карт и вкладчики не пострадают никак, — заключил Хандруев в беседе с Лайфом.

Напомним, что 11 марта Минфин США ввёл санкции в отношении российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" в связи с ситуацией в Венесуэле. В Вашингтоне утверждают, что "Еврофинанс Моснарбанк" связан с венесуэльской государственной нефтегазовой компанией PDVSA.