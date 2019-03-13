Британцы массово закупают туалетную бумагу и обезболивающие перед Brexit

Правда, пока непонятно, связана ли такая потребительская активность с предстоящей процедурой выхода из состава ЕС.

Жители Великобритании в последние недели активно покупают бытовые товары, среди которых лидерами стали туалетная бумага и обезболивающие. Об этом говорится в заявлении крупной сети супермаркетов Morrisons.

Как рассказал исполнительный директор сети Дэвид Поттс, в данный момент наблюдается серьёзный всплеск продаж предметов домашнего обихода. Однако пока неясно, делают ли британцы "запасы" перед выходом Соединённого Королевства из ЕС.

Напомним, выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта. Произойти это может в "жёстких" условиях. Последний проект соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза вновь был отвергнут британским парламентом. Против проголосовал 391 депутат, за — 242.