Перепутали. Врачи по ошибке удалили кишечник не тому пациенту

Мужчина с болью в животе лёг под нож вместо пациента, которому нужно было вырезать толстый кишечник.

Врачи клиники в Бергене (Норвегия) перепутали пациентов и по ошибке удалили здоровый толстый кишечник не тому пациенту, информирует телекомпания NRK.

Неприятный инцидент произошёл в ноябре 2018 года.

Пациент поступил с болью в животе, и врачи решили, что причиной боли может быть рыбья кость, поэтому решили обследовать человека хирургическим путём. Перед этим пациентом в очереди был другой, которому было нужно удалить толстый кишечник NRK

В итоге поступившему с болью ввели наркоз, и хирурги приступили к удалению толстого кишечника. Когда всё прояснилось, было уже поздно.

Уточняется, что руководство клиники выразило сожаление в связи с инцидентом и принесло извинения пациенту, лишившемуся здорового органа. В больнице пояснили, что в хирургическом отделении ужесточили правила, чтобы подобного больше не случалось.