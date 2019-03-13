Прокуратура просит лишить родительских прав мать девочки-маугли

47-летняя Ирина Гаращенко подозревается в покушении на убийство пятилетней дочери. Женщину заключили под стражу до 10 мая.

Столичная прокуратура попросила суд лишить родительских прав москвичку Ирину Гаращенко, державшую маленькую дочь в "мусорной" квартире и не следившую за гигиеной и здоровьем девочки. Об этом агентству "Москва" сообщила пресс-секретарь Головинского суда Александра Евдокимова. Исковое заявление было зарегистрировано вчера, но дата заседания пока не назначена.

Накануне Савёловский суд Москвы постановил оставить Ирину Гаращенко под стражей на два месяца — до 10 мая 2019 года. Женщина намерена обжаловать это решение.

Напомним, 10 марта плачущего пятилетнего ребёнка нашли в московской квартире. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки оправдывает отсутствие воспитания у девочки сильной занятостью из-за огромных долгов.