Катался вне трасс. На горнолыжном курорте во Франции погиб россиянин

Лыжник провалился в ущелье, образовавшееся в горном леднике, глубиной почти в 300 метров.

36-летний россиянин погиб на горнолыжном склоне во Франции. Об этом сообщает издание Le Dauphiné libéré.

По данным СМИ, инцидент произошёл во вторник, 12 марта, на курорте Ла-Грав, расположенном на территории департамента Верхние Альпы. Мужчина, являющийся завсегдатаем лыжного курорта, скончался от падения в ущелье Шируз с высоты почти в 300 метров. О происшествии сообщил горный гид, который обнаружил лыжи погибшего.

Контрольно-спасательный отряд полиции уже прибыл на место происшествия для проведения расследования и выяснения обстоятельств трагедии.

Доступный склон La Meije, по которому съезжал лыжник, находится за пределами основных трасс курорта Ла-Грав. Эксперты считают, что на этом пути расположено наибольшее количество горных ледников, склонных к разломам. Крутой спуск по этому маршруту требует особой сноровки и альпинистского снаряжения.