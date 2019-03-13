ФСБ подала в суд на редакцию "Новой газеты"

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ФСБ подала в суд на редакцию "Новой газеты"

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Фото: © РИА Новости/Андрей Стенин

Ведомство высказывает претензии относительно двух материалов, где указывается, что силовики якобы используют незаконные методы получения признательных показаний.

Федеральная служба безопасности России намерена судиться с редакцией "Новой газеты". Рассмотрение иска о защите деловой репутации начнётся 21 марта в Басманном суде Москвы.

Предварительные слушания состоятся 21 марта, — сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Как уточнили в суде, силовое ведомство требует официального опровержения и удаления порочащей ФСБ информации. При этом отмечается, что никаких финансовых требований в иске не заявлено.

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