ФСБ подала в суд на редакцию "Новой газеты"

Федеральная служба безопасности России намерена судиться с редакцией "Новой газеты". Рассмотрение иска о защите деловой репутации начнётся 21 марта в Басманном суде Москвы.
— Предварительные слушания состоятся 21 марта, — сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Как уточнили в суде, силовое ведомство требует официального опровержения и удаления порочащей ФСБ информации. При этом отмечается, что никаких финансовых требований в иске не заявлено.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени