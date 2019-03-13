"Уговорили стать моделью". Жертва пластики рассказала, как её изуродовал хирург

Женщину от тяжелейших последствий спасли медики другой больницы. По её словам, врачи были в шоке от увиденного.

54-летнюю Любовь Ф. из Барнаула Алтайского края изуродовал местный пластический хирург во время подтяжки лица: врач после вмешательства забыл кусочек салфетки в её щеке. В беседе с Лайфом жертва пластики рассказала, почему согласилась на процедуру и какими последствиями "быть красивой" она для неё обернулась.

По её словам, история берёт своё начало в 2017 году, когда она работала мастером маникюра в одном из медицинских центров Барнаула. В клинике было отделение эстетической красоты, и туда пришёл работать новый врач Александр Х., которому потребовалось создать портфолио из клиентов и его работ.

— Ко мне постоянно стала подходить заведующая и главврач этого отделения (эстетической красоты) Наталья Т. и уговаривать стать моделью на пластике. Говорила, мол, ты старо выглядишь, вон морщины. Каждый день подходила ко мне на протяжении трёх месяцев и уговаривала, — сказала женщина.

Пострадавшая рассказывает, что в конечном итоге согласилась на операцию, которая прошла 17 февраля. Двое суток женщина провела в палате. Пациентка отмечает, что не подписывала никаких документов.

— Когда очнулась, почувствовала, что не чувствую лица, от подбородка до грудной клетки всё было чёрное (так было два месяца). Всё время текла жидкость из дырки около уха (там был разрез). Температура моя была 34 — 35 градусов. Мне дали две недели больничного. Дома я чуть не умерла от боли, не могла смотреть в зеркало. Каждый день перевязки в больнице, врач говорил: "Это нормально", — рассказывает жертва пластики.

Уже через два месяца женщина решает идти в другую больницу. По её словам, врачи были в шоке и, "вылупив глаза", поставили женщину в очередь на операцию, которая должна была состояться через два месяца. Наталья Т. же заставляла Людмилу Ф. всё это время до очередного вмешательства выходить на работу, а лицо прятать под маской. Пациентке пришлось согласиться, поскольку её могли уволить. В августе ей сделали долгожданную операцию, почистили от гноя, но легче не стало. Врач решил осмотреть ещё раз и вытащил зелёную синтетическую салфетку. Медики отмечают, что её редко кто использует при операциях.

— После операции мне продлили больничный. Я пошла в обычную больницу, где мне поставили диагноз "туберкулёз" на почве нервного срыва. Я попала на полгода в больницу с туберкулёзом. Вышла летом (июль) 2018 года. Когда вернулась на работу, они мне сказали: "Пиши по собственному желанию". Я отказалась, ссылаясь на то, что они обещали мне помогать и взять обратно на работу. Тогда они представили мне справку, что в течение этого периода они потратили на меня около 120 000 рублей (на перевязку, материальную помощь). Мол, если я не уйду сама, то буду должна им эти деньги. Я наняла адвоката и написала в прокуратуру, Минздрав, — резюмировала пострадавшая.

Как сообщалось ранее, сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая установит наличие дефекта и степень тяжести причинённого вреда. Руководство клиники от комментариев журналистам отказывается, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья потребителей).