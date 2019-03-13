Не жаворонки, а голуби. Сомнолог рассказал об опасностях нарушения режима сна

Эксперт также сказал, что проблема недосыпания больше характерна для зимы, а не весной.

Большинство россиян являются не жаворонками, а голубями, которые могут приспособиться к любому графику и режиму сна. Об этом НСН рассказал председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.

По его словам, результаты социологического опроса, согласно которому 15% россиян — жаворонки, не могут быть объективными, а опираться следует на профессиональные исследования.

— Согласно профессиональным исследованиям, жаворонков не так много — всего 15% взрослого населения. А подавляющее большинство — голуби, которые могут адаптироваться к любому графику, — отметил Ковальзон.

Специалист также подчеркнул, что проблема недосыпания у людей больше относится не к весне, как принято считать, а приходится на зимний период, так как человеку больше присуще просыпаться после восхода солнца.

Кроме того, Ковальзон рассказал об опасности работы в сменном графике и постоянных изменениях часового пояса. Он отметил, что подобные нарушения ритма могут привести к нарушению выработки гормонов, отвечающих за сон.