Вот это талант. Кира Найтли сыграла хит Despacito на собственных зубах — видео

Увидеть это зрелище удалось после того, как ведущий Джимми Фэллон спросил у актрисы про её музыкальные таланты.

Голливудская актриса Кира Найтли ("Пираты Карибского моря") поразила фанатов своим скрытым талантом. Во время популярного шоу у Джимми Фэллона она сыграла мелодию хита Despacito на собственных зубах.

Актриса на шоу призналась, что благодаря браку с рок-музыкантом Джеймсом Райтоном у неё есть хоть какое-то отношение к музыке. Правда, в школе Найтли научилась воспроизводить мелодии на своих зубах — теперь актриса может сыграть любой фрагмент песни.

Сначала Кира Найтли исполнила Raindrops Keep Fallin 'on My Head композитора Берта Бачараха. После этого актриса исполнила припев хита прошлого года Despacito, который написали певцы Luis Fonsi и Daddy Yankee.