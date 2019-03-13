Росздравнадзор закрыл в Москве опасную клинику пластической хирургии

Ведущим хирургом медучреждения являлся иностранный гражданин Ульф Самуэльссон, у которого не было соответствующих документов.

Росздравнадзор пресёк деятельность клиники пластической хирургии в Москве ООО "Докторпластик", незаконно привлекающей к приёму пациентов иностранного специалиста, у которого нет разрешения на практику в России. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

— Cпециалистами была выявлена размещённая в Сети информация, что "ведущим хирургом клиники является иностранный гражданин доктор Ульф Самуэльссон". При этом сведения о наличии у доктора Самуэльссона сертификата врача-специалиста для работы на территории России, а также информация об окончании им профильного учебного заведения на территории РФ представлены не были, — говорится в сообщении.

Проверка подтвердила факт предоставления услуг специалистом, не имеющим допуска для оказания медпомощи на территории России и не владеющим русским языком. Приём пациентов шёл в присутствии переводчика.

Также в клинике были выявлены случаи оказания медпомощи пациентам другими врачами, не имеющими должного уровня образования.

В ведомстве также отметили, что в "Докторпластике" зафиксированы грубые нарушения, касающиеся наличия необходимых подразделений и оснащения для оказания медпомощи по пластической хирургии.

— В связи с явной угрозой для жизни и здоровья пациентов Росздравнадзором был наложен временный запрет на деятельность клиники в части оказания медпомощи по профилю "пластическая хирургия" и "анестезиология и реаниматология"... деятельность ООО "Докторпластик" приостановлена на 90 суток, — добавили в ведомстве.

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