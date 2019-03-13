Борт "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево из-за растрескавшегося лобового стекла

Самолёт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который следовал рейсом Москва — Салоники, вернулся в Шереметьево из-за треснувшего лобового стекла. Об этом сообщил ТАСС. Фото разместил телеграм-канал "Следак шепнул".
— Самолёт SSJ100 компании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Салоники, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за того, что на взлёте произошло растрескивание верхнего слоя лобового стекла, — сообщили агентству.
Уточняется, что из 48 пассажиров и шести членов экипажа воздушного судна никто в результате ЧП не пострадал.
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