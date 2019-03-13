Врачи в Москве залечили ребёнку незаживающую рану виска

Лечение проходило в два этапа, а само оно получилось хоть длительным, но успешным.

Врачи московской городской детской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского сумели залечить незаживающую рану в области виска ребёнку, который попал в ДТП. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что у пострадавшего был диагностирован ожог третьей степени. До вмешательства врачей рана оставалась открытой с участком обнажённой височной кости в центре.

Лечение проходило в два этапа. На первом ребёнку имплантировали экспандер в левую теменно-височную область, который растягивает кожу. Параллельно для стимуляции роста грануляционной ткани в области дна раны врачи наносили точечные линейные повреждения. После операции все перевязки делались со специальными покрытиями. В итоге, несмотря на длительное лечение, рана затянулась.

На втором этапе был удалён экспандер, а также произведена пластика растянутым кожным лоскутом. После проведения всех необходимых мер ребёнок был выписан и отправлен домой.