Манучаров рассказал о причинах болезни Юлии Началовой

По его словам, дополнительно подкосить могло заболевание, о котором знали только близкие, — сахарный диабет.

Актёр и телеведущий Вячеслав Манучаров, работавший с певицей Юлией Началовой, рассказал о тяжёлом рабочем графике исполнительницы. По его словам, причиной того, что артистка находится в искусственной коме, стало переутомление.

Манучаров рассказывает, что однажды вёл с Началовой мероприятие и певица отработала восемь часов без отдыха на сцене на каблуках.

— Прибор, который работает на 220 вольт, если его вставляешь в розетку на 360, наверное, какое-то время будет работать, но потом выйдет из строя… Она (Юлия Началова. — Прим. ред.) просто очень сильно устала, она очень много работает, — приводит слова актёра Пятый канал.

Телеведущий также отметил, что близкие певицы знали о её заболевании — сахарном диабете, который мог усугубить состояние Юлии.

11 марта Началову экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. СМИ сообщали, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Позднее стало известно, что артистку ввели в состояние искусственной комы.