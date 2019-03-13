Под Воронежем поймали сотрудницу банка, укравшую 24 млн рублей у вкладчиков

Подозреваемая пользовалась служебным положением и переводила денежные средства вкладчиков на подконтрольные ей счета.

Сотрудниками правоохранительных органов задержана 38-летняя жительница Воронежской области по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Главное управление МВД РФ по региону.

По предварительным данным, бывшая сотрудница одного из местных банков в Павловском районе путём обмана присваивала чужие денежные средства со счетов вкладчиков. Пользуясь служебными полномочиями, женщина проводила операции по переводу денег на подконтрольные ей счета. После серии преступлений подозреваемая скрывалась в Воронеже в арендованных квартирах. Накануне она вернулась в Павловск, где и была задержана полицией.

По фактам хищений всего в полицию поступило десять заявлений от пострадавших местных жителей. Общая сумма ущерба составила 24 миллиона рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальный срок лишения свободы по этой статье ограничивается десятью годами тюрьмы.

Сейчас она под домашним арестом.

Ранее Лайф писал об ещё одном случае мошенничества в банке. Тогда двойник москвича пришёл в отделение, показал поддельный паспорт и похитил со счетов порядка 10 миллионов рублей.