Паутинка. Растрескавшееся лобовое стекло самолёта "Аэрофлота" сняли на видео

Следственный комитет России показал видео, на котором видны последствия растрескивания лобового стекла у самолёта "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100.
На ролике видно, что растрескавшееся стекло самолёта "Дмитрий Езерский" с бортовым номером RA-89032 напоминает паутинку.
Никто из 48 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. Пассажиры вылетели по маршруту другим бортом
Следственный комитет России
Следователи проводят проверку произошедшего, устанавливая обстоятельства и причины ЧП.
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