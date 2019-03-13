Паутинка. Растрескавшееся лобовое стекло самолёта "Аэрофлота" сняли на видео

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Паутинка. Растрескавшееся лобовое стекло самолёта "Аэрофлота" сняли на видео

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Из-за инцидента Sukhoi Superjet 100 вернули в аэропорт вылета — столичный Шереметьево.

Следственный комитет России показал видео, на котором видны последствия растрескивания лобового стекла у самолёта "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100.

На ролике видно, что растрескавшееся стекло самолёта "Дмитрий Езерский" с бортовым номером RA-89032 напоминает паутинку.

Никто из 48 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. Пассажиры вылетели по маршруту другим бортом

Следственный комитет России

<p>Фото: телеграм-канал &#34;<a href="https://t-do.ru/sledak_shepnul" target="_blank">Следак шепнул</a>&#34;</p>

Следователи проводят проверку произошедшего, устанавливая обстоятельства и причины ЧП.

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