Порошенко анонсировал испытания новых ракетных комплексов

По словам украинского лидера, высокоточное оружие будет испытываться в Черниговской области.

Новейшие ракетные системы скоро появятся на вооружении украинской армии, а перед этим будут испытаны в Черниговской области. Такое заявление сделал президент Украины Пётр Порошенко в ходе своей поездки в этот регион.

— Очень важно, что эти испытания наших новейших ракетных технологий будут проходить здесь, на Черниговской земле, — сообщил украинский лидер, не уточнив подробности, о каком именно оружии он говорил.

Как писал Лайф, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявлял о том, что Украине необходимо высокоточное ракетное оружие, способное поражать цели в тылу противника. Он уточнил, что якобы Киев мог заполучить подобное вооружение уже давно, но был скован действием Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Теперь после приостановления действия договора со стороны США и России Украина должна возобновить разработки такого оружия, отметил Порошенко.