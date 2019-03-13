Таможенники обнаружили почти шесть тысяч нарушений санкционного режима

На каждого злоумышленника заводится отдельное досье, в котором фиксируются все факты нарушения.

За прошедшие полтора года в России было зафиксировано 5634 нарушения санкционного режима. Об этом порталу News.ru рассказали в Федеральной таможенной службе.

В ведомстве пояснили, что на каждого злоумышленника формируется отдельное досье, в котором указываются все его нарушения режима. Всего подобная библиотека насчитывает 5634 записи.

В досье указывается каждый конкретный тип нарушения, а информация используется для контроля за оборотом товаров на внутреннем рынке. Тех, кто хоть раз попадался с "санкционкой", могут остановить для дополнительной проверки.