В российской коммуналке нашли трёх плачущих детей рядом с телом матери

Мать ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но семья была снята с учёта в связи с "положительной динамикой".

Органы опеки обнаружили трёх маленьких детей рядом с телом умершей матери в коммунальной квартире в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Светланы Агапитовой, уполномоченного по правам ребёнка по региону.

Сигнал в органы опеки дали родственники жильцов квартиры. Они сообщили, что одна из соседок странно себя ведёт, редко выходит из комнаты, а её дети часто плачут. Сотрудники ведомства пытались проверить факт, но не могли попасть в квартиру. Это удалось накануне: дверь открыли соседи.

Женщина была обнаружена мёртвой. Следов насильственной смерти нет. Следователи выясняют обстоятельства её гибели.

Что касается детей, то сейчас мальчики двух и четырёх лет, а также их девятимесячная сестра находятся в больницах. Их отец живёт отдельно от семьи, но готов их забрать.

— Дети внешне выглядят неухоженными, у одного из мальчиков подозревают отставание в развитии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мать ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, но в феврале 2018 года семья была снята с учёта в связи с "положительной динамикой".