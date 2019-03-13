В МИД Украины заявили, что Австрия "заигрывает" с Россией

В Незалежной посчитали, что Вена не сохраняет нейтралитет по отношению к Москве, а наоборот.

В Киеве обратили особое внимание на "очень примирительный" тон взаимоотношений между Австрией и Россией, заявила на брифинге в среду спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Украинская сторона в свою очередь призвала Австрию снизить градус риторики из-за запрета австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу въезжать на Украину в течение года. По мнению Зеленко, тёплые взаимоотношения России и Австрии "заметно контрастируют с риторикой ЕС".

— Это болезненно воспринимается на Украине... Заигрывание с агрессором это никак не нейтралитет, который проповедует Австрия, — заявила Зеленко.

Предположительно, на Украине болезненно воспринимают то, что между главой Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и главой МИД РФ Сергеем Лавровым сформировались тёплые взаимоотношения. Также как и с президентом РФ Владимиром Путиным, который был в числе приглашённых на свадьбе Кнайсль летом прошлого года.