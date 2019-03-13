Число жертв бойни в бразильской школе возросло до десяти

По последним данным, в результате стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу погибло 10 человек и ещё 17 получили ранения. Такие цифры приводят местные СМИ. Большая часть погибших и раненых, к сожалению, дети. Оба стрелка, которые устроили школьную бойню, покончили с собой после нападения. Их личности устанавливаются.

Dos jóvenes encapuchados abrieron fuego en una escuela pública en el sur de #Brasil, matando a 8 personas antes de suicidarse. El tiroteo ocurrió en en #Suzano, suburbio de #SaoPaulo. Reportan al menos 17 personas heridas fueron trasladadas a hospitales pic.twitter.com/gfj2Bx3HxY — Luis AlejandroMedina (@lualemedina) 13 марта 2019 г.

Как уже сообщал Лайф, двое подростков в капюшонах и с оружием в руках ворвались в школу во время перемены. Они прошлись по коридору на первом этаже, где было много детей и преподавательского состава. Бойня продлилась около пяти минут, после чего нападавшие покончили с собой.

Ранее было опубликовано видео с места трагедии. На кадрах видно, что на полу учебного заведения лежат погибшие, а выжившие школьники пытаются убежать подальше от места ЧП. Также слышны крики напуганных детей.