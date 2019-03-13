Число жертв бойни в бразильской школе возросло до десяти

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Число жертв бойни в бразильской школе возросло до десяти

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Фото: © Twitter/David de la Paz

По последним данным, в результате стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу погибло 10 человек и ещё 17 получили ранения. Такие цифры приводят местные СМИ. Большая часть погибших и раненых, к сожалению, дети. Оба стрелка, которые устроили школьную бойню, покончили с собой после нападения. Их личности устанавливаются.

Как уже сообщал Лайф, двое подростков в капюшонах и с оружием в руках ворвались в школу во время перемены. Они прошлись по коридору на первом этаже, где было много детей и преподавательского состава. Бойня продлилась около пяти минут, после чего нападавшие покончили с собой.

Ранее было опубликовано видео с места трагедии. На кадрах видно, что на полу учебного заведения лежат погибшие, а выжившие школьники пытаются убежать подальше от места ЧП. Также слышны крики напуганных детей.

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