Опять Fake News! Трампа возмутила информация о двойнике его жены

Он отметил, что подобные новости с течением времени становятся всё более безумными.

Президент США Дональд Трамп в своём твиттере выразил возмущение информацией, что в некоторых поездках его сопровождает не супруга Меланья, а её двойник.

The Fake News photoshopped pictures of Melania, then propelled conspiracy theories that it’s actually not her by my side in Alabama and other places. They are only getting more deranged with time! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2019 г.

— Лживые массмедиа зафотошопили фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах, — написал Трамп.

Он также отметил, что с течением времени подобные новости становятся всё более безумными.

Ранее Лайф рассказывал, что Дональд Трамп проигнорировал церемонию фотографирования с супругой при встрече с премьер-министром Чехии.