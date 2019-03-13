Опять Fake News! Трампа возмутила информация о двойнике его жены

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Опять Fake News! Трампа возмутила информация о двойнике его жены

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Президент США Дональд Трамп со своей супругой Меланьей. Фото: © Flickr/Disney | ABC Television Group

Он отметил, что подобные новости с течением времени становятся всё более безумными.

Президент США Дональд Трамп в своём твиттере выразил возмущение информацией, что в некоторых поездках его сопровождает не супруга Меланья, а её двойник.

Лживые массмедиа зафотошопили фотографии Меланьи, а потом распространили теории заговора, что на самом деле это не она была рядом со мной в Алабаме и в других местах, — написал Трамп.

Он также отметил, что с течением времени подобные новости становятся всё более безумными.

Ранее Лайф рассказывал, что Дональд Трамп проигнорировал церемонию фотографирования с супругой при встрече с премьер-министром Чехии.

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