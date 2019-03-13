Пол Манафорт приговорён к 7,5 года тюрьмы и штрафу в размере $6,1 млн

Бывший руководитель предвыборного штаба главы Белого дома Дональда Трампа Пол Манафорт приговорён судом к семи с половиной годам тюрьмы по делу о незарегистрированной работе лоббистом и давлении на свидетелей. Об этом сообщает Би-би-си.

Политика приговорили ещё к трём с половиной годам за преступления, раскрытые в ходе расследования, проведённого специальным советником Робертом Мюллером по "вмешательству" в американские выборы в 2016 году. Суд округа Колумбия также назначил ему штраф в размере 6,1 млн долларов.

Ранее Манафорт уже был приговорён к тюремному сроку за финансовые нарушения. Таким образом, общий срок заключения составит семь с половиной лет.